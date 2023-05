WEER. In Erpe-Mere kans op zware neerslag en bewolking vanochtend

NET OPEN. Opnieuw leven op stations­plein dankzij café ‘Perron 3’: “Met een café blijf je jong”

Er is opnieuw een café aan het station van Burst. Dat is te danken aan Tania Verkest (51). Deze uit Gent afkomstige dame heeft al jaren ervaring op de teller in Gent, Wetteren en Oordegem. Na een uitstap van ongeveer tien jaar met een eigen crèche in Melle, wil ze nu opnieuw voor leven zorgen op het stationsplein.