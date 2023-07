WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Erpe-Mere vandaag

Goede huisvader of te weinig investerin­gen? “Schuld per inwoner in Aalst lager dan gemiddeld”

De schuld per inwoner in Aalst steeg in 2022 naar 1.790 euro. Beduidend minder dan een vergelijkbare stad als Mechelen, waar er 3.242 euro schuld per inwoner is. Is dat goed nieuws? Of betekent het net dat Aalst achterop hinkt en er te weinig wordt geïnvesteerd?