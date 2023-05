WEER. Bewolkte ochtend in Erpe-Mere

Jonge onderneem­sters Jolien (23) en Camille (22) kiezen voor de Katte­straat: “Begonnen als pop-up en nu klaar voor de volgende stap”

Ben je op zaterdag 6 mei op de Topdag in Aalst? Spring dan zeker eens binnen bij ‘Ma Joliefleur’ van Jolien De Taeye of bij ‘By Cams’ van Camille Donkers. Allebei openden deze jonge onderneemsters een winkel in de Kattestraat in Aalst.