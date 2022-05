Waterbom raast door huis en kapsalon: “Nochtans geen beek in buurt en in 37 jaar nog nooit gebeurd”

MereDe water- en hagelbom met windhoos die donderdagmiddag over de regio trok, sloeg bijzonder zwaar toe in de regio Zottegem-Aalst. Heel wat straten veranderden in heuse (modder)stromen en een daarvan liep los door het huis en kapsalon van Elsie Van Pollaert en Jean-Pierre Guns in de Nijverheidsstraat in Mere.

Donderdagavond was het koppel met de hulp van de kinderen nog steeds in de weer met opruimen. “We wonen hier 37 jaar en dit is nog nooit gebeurd”, vertellen ze. Wat hun overkwam was dan ook een totale verrassing. Jean-Pierre hield de buienradar nochtans in de gaten en wist dat er een donkerrood regengebied pal boven kwam.

“Iets waarvan ik dacht te profiteren om achteraan langs de Glazentorenweg het stof van mijn wagen te doen.” Dat lukte niet. “Plots kwamen een massa hagelbollen uit de hemel vallen en ging ik schuilen in de garage. De elektrische poort deed ik dicht en even vreesde ik dat het gebouw onder het gedreun zou instorten.” De garage aan de achterzijde van hun huis bleef overeind, maar toen Jean-Pierre naar buiten wou opende de elektrische poort niet meer.

Quote Even vreesde ik dat de garage door de bonkende hagelbol­len zou instorten Jean-Pierre Guns

“En toen ik via de zijdeur buiten ging, zag ik dat de koer achter ons huis volledig onder water stond.” Het niveauverschil tussen de straat achteraan en de straat vooraan is twee meter en al het water van de bovenste straat stroomde met een immense kracht over de koer tot tegen het huis van Jean-Pierre en Elsy om door de gesloten ramen de keuken in te stromen. Het trapje stond gevuld met water en ook onder de deur spoot het water door.

“Net omwille van dat niveauverschil steken op verschillende plaatsen roostertjes en verhoogjes, maar de hoeveelheid en kracht van het water was immens.” Doordat het water binnen in de stopcontacten liep, sloeg de elektriciteit uit. “En daardoor ging onze poort niet meer open.” Ook het elektrisch rolluik voor de deur aan het kapsalon was naar beneden en kon niet open. “Het water steeg in huis razendsnel tot meer dan 30 centimeter waardoor er niks anders op zat dan alle deuren te openen om het water buiten te krijgen.

De beelden daarvan zijn ronduit hallucinant. Een kolkende stroom gaat door de living van het koppel. “Toestellen die onderaan stonden zoals onze stereo, een stofzuiger en onze wasmachine zijn stuk”, vertelt Elsie. Buren die het water de Nijverheidsstraat op zagen stromen, kwamen spontaan helpen. “Die mensen zijn we enorm dankbaar en heel wat onze spullen staan momenteel ook te drogen bij onze buurvrouw Maria.”

Quote Pas nu besef ik wat de mensen met de watersnood in Wallonië meemaakten Elsie Van Pollaert

Opvallend is dat geen enkele buur getroffen werd. “Het water heeft een weg gezocht en die was helaas door ons huis.” Iets dat in de 37 jaar dat de familie er woont nog nooit gebeurde. “Er is hier ook geen beek in de buurt.” Desondanks liggen normaal veiligheidshalve achteraan wel enkele zandzakken. “Omdat er al eens een beetje water in de garage van de buren komt, zorgen die er voor dat het water door het voetwegeltje naast ons huis loopt.” Helaas waren die zakken net grotendeels opgeruimd omdat ze doorscheurden. “Maar vrijdag ga ik bij de gemeente meteen nieuwe halen.”

Het kapsalon zelf blijft voorlopig even gesloten. “De stopcontacten moeten uitdrogen. Pas als dat ok is, zal ik opnieuw klanten kunnen ontvangen”, vertelt Elsie. Zij prijst zich ondanks de tegenslag toch nog relatief gelukkig. “Pas nu besef ik wat de mensen met de watersnood in Wallonië meemaakten en in vergelijking met de ellende daar, valt alles hier al bij al nog goed mee”, besluit ze.

Volledig scherm Jean-Pierre Guns, Elsie Van Pollaert en dochter Sofie waren donderdagavond nog steeds aan het poetsen in de Nijverheidsstraat in Mere. © Koen Moreau