Wat een feest! Zomerconcerten terug van weggeweest

Knaldrang. Mooi weer, ambiance en gezellig samenzijn voor jong en oud. Alleen dat bleek al de reden voor de meer dan duizend aanwezigen om bij de start van het weekend te voet of per fiets te arriveren op het grootste festivalevent van Erpe-Mere. “Dit hebben we enorm gemist, maar het is geweldig hier opnieuw te zijn met zoveel toffe mensen”, vertellen Dominique De Bondt en Toon Keppens. Een mening die heel wat mensen deelden.