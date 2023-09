Wagens botsen op kruispunt in Dorent

Ex-Rode Duivel Kevin Mirallas wil met Eendracht Aalst terug naar de Jupiler Pro League: “We geven onszelf vier jaar”

Tülin Sönmez (38) wordt dan toch geen voorzitster van het nieuwe bestuur van Eendracht Aalst, zoals eerder aangekondigd, maar ze blijft wel mede-eigenaar van de club. Aan het roer komt een Turkse zakenman en (volgens de club) voormalig voetbalmakelaar. Hij stelt zich binnenkort voor in het Pierre Cornelisstadion. Aan ambitie is er alvast geen gebrek: ex-Rode Duivel Kevin Mirallas is de komende vier jaar sportief directeur en ex-Red Lion Maximilien Peeters operationeel directeur: “We willen zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League.”