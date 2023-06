Wagen uitgebrand op E40 in Erpe-Mere, inzittenden net op tijd in veiligheid

“Ik ben vooral verbaasd dat slechts één iemand halt hield om te helpen.” Op de E40 richting kust is zaterdagnamiddag in Erpe-Mere een BMW X5 met dieselmotor volledig uitgebrand. “Onze wagen begon ter hoogte van de wegenwerken plots te sputteren”, vertellen de inzittenden.

Voor een koppel uit Leuven dat onderweg was naar Gent eindigde de rit zaterdag een pak vroeger dan gepland. Omstreeks 14.30 uur vatte hun wagen vuur. “Onze wagen sputterde ter hoogte van de wegenwerken. Ik heb me meteen na de werken op de pechstrook gezet, maar toen kwam er rook vanonder de motorkap en meteen daarna vlammen”, vertelt de man. Hij en zijn vrouw konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen.

Volledig scherm Op de E40 in Erpe-Mere brandde een BMW X5 uit. © Koen Moreau

“Een achteropkomende automobilist is gestopt, heeft nog een keer de brandweer gebeld en heeft met het blustoestel van zijn wagen nog geprobeerd de vlammen te doven.” Dat was helaas hopeloos. “De motorkap openen durfde ik niet doen om de vlammen geen zuurstof te geven, maar ik ben vooral verbaasd dat slechts één iemand halt hield om te helpen. Daarnaast maakte ik me zorgen dat het vuur zou overslaan op de bomen naast de snelweg.”

Niet veel later arriveerden brandweer en wegpolitie. Op dat moment sloegen de vlammen al uit de wagen. Enige optie die restte was de wagen gecontroleerd laten uitbranden. Omdat weglekkende diesel ook vuur vatte, moest de wagen met een takelwagen in de lucht worden gehesen zodat ook de onderkant kon geblust worden.” Door de brand en de bluswerken was de rechterrijstrook afgesloten voor het verkeer. Daardoor stond er een file vanaf Aalst. In de rijrichting van Brussel was er licht vertraagd verkeer.

