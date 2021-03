Wagen ondersteboven op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren

De chauffeur verloor rond 22 uur de controle over het stuur, botste tegen de zijkant van een wagen op de middelste rijstrook, belandde tegen de middenberm en sloeg uiteindelijk ter hoogte van Oordegem over de kop. Achteropkomend verkeerd kon de wagen gelukkig vermijden. De chauffeur raakte als bij wonder slechts licht gewond. Hij werd voor controle en verzorging naar het UZ in Gent overgebracht. Door het ongeval, de takelwerken en het opruimen van glas, olie en brokstukken door de brandweer waren de rechter- en middelrijstrook een tijd versperd. Dat veroorzaakte gezien het late uur slechts zeer beperkte vertraging voor het autoverkeer.