Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van het Stadspark tot het Muziekbos: op deze 7 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Deze zonnige dagen zijn ideaal voor een gezellige picknick met familie en vrienden. In de Denderstreek en Vlaamse Ardennnen kan je voor een picknick op verschillende mooie locaties terecht. Van het Stadspark in Aalst tot het Muziekbos in Ronse: op deze 7 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen.

29 juli