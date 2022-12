Vrolijke Happy Rebels helpen tieners en twintigers gelukkiger worden: “We leren te veel van buiten en te weinig van binnen”

MereGelukkig zijn kan je leren. “Dus waarom zouden we daar geen werk van maken”, dacht Elke Goessens uit Mere een tijdje geleden. Heel wat van haar tips zijn nu gebundeld in het invulboek ‘Happy Rebels’. “Het werd een soort werk- en groeiboek dat tieners, twintigers en elke gemotiveerde lezer kan helpen om zichzelf beter te leren kennen.”

Als leerkracht in het bijzonder onderwijs in Oudenaarde merkte juf Elke dat kleine tips hielpen om haar leerlingen gelukkiger te maken. “Maar het vak ‘gelukkig zijn’ bestaat helaas niet”, vertelt ze daarover. Al is dat niet helemaal waar. “In Nederland ontdekte ik een lessenpakket in een boekje ‘Gelukskunde’. Een geweldige term en een geweldig aanbod.”

Alleen bleek dat moeilijk toepasbaar voor de leerlingen uit de klas van Elke. “Vaak kunnen die niet lezen en schrijven. Daarom bedacht ik een spel dat heel wat elementen kon integreren.” Iets waarmee de leerkracht, na een tijdelijke verhuis naar Brussel, ook naar het Onderwijscentrum Brussel trok. “Daar toonde men heel wat interesse waardoor ik in 2017 het project ‘Eigenwijs’, met heel wat aandacht voor armoede en culturele diversiteit, mocht realiseren. Dat belandde intussen al op 55 Brusselse scholen.”

Quote Als talenten­fluis­te­raar ga ik samen met jongeren op zoek naar wat ze wel goed kunnen Elke Goessens

Ondanks de zijsprong bleef Elke trouw aan haar onderwijsmissie die 17 jaar geleden startte om Benardus Driesprong Oudenaarde tijdelijk uit de nood te helpen. “Dat is mijn passie en ik zou het niet kunnen missen, maar daarnaast merk ik dat ik als coach en motivator ook op een andere manier en vaak in individuele sessies bij tieners het verschil kan maken. Dat doe ik overwegend door als talentenfluisteraar samen op zoek te gaan naar wat jongeren wel goed kunnen.”

Omdat Elke onmogelijk alle jongeren persoonlijk kan begeleiden bedacht ze de ‘Happy Rebels’. Die gezellige diertjes, getekend in het verre Oekraïne na een klik met een kunstenaar die daar momenteel de gruwel van de oorlog meemaakt, representeren exact wat en hoe Elke op haar manier een richtingaanwijzer wil zijn voor jonge mensen. “Positiviteit zit in ieder van ons en met mijn zelfgemaakt boekje wil ik een handvat geven voor wie zin heeft aan zichzelf te werken door op zoek te gaan naar eigen sterktes.”

Quote Te vaak verlooche­nen we wat we zelf willen terwijl het net zo belangrijk is om jezelf te zijn Elke Goessens

“In onze prestatiegerichte maatschappij ligt de focus te veel op presteren, succes en van buiten leren terwijl we eigenlijk zouden moeten starten met van binnen leren.” Idee daarachter is dat wie zichzelf kent de menigte niet moet volgen om populair te zijn. “Te vaak verloochenen we wat we zelf willen terwijl het net zo belangrijk is om jezelf te zijn. Met mijn boekje wil ik dan ook helpen om te worden wie je wil zijn, want heel vaak staan ze mijlenver verwijderd van wie ze eigenlijk zouden willen zijn. “

Volgens Elke is dat een van de redenen waarom onze maatschap en ook onze jeugd al van bij de start opzadelen met een heel hoog risico op burn out. Om daaraan iets te doen wil ze met haar boek ‘Happy Rebels geloven in jou’ een klein zaadje planten. “Zie het als een aanmoediging om even stil te staan bij jezelf, tijd te maken voor zelfreflectie en bewuster in het leven te gaan staan.”

Quote De vrolijke pluizige ‘Happy Rebels’ moeten duidelijk maken dat dit geen ‘moet'-boek is Elke Goessens

Dat klinkt zwaar. “Maar dat is het eigenlijk niet. Door heel kleine stapjes te zetten, bouw je spontaan veerkracht op en leren ze positiever om te gaan met dagdagelijkse situaties.” Het groeiboek is bewust heel speels opgebouwd en dat wordt benadrukt door de pluizige ‘Happy Rebels’. “Omdat het duidelijk moet zijn dan het geen ‘moet’-boek is. Iedereen doet het wanneer en hoe hij of zij dat zelf wil.”

Doelgroep voor het boek zijn 15 tot 25-jarigen. “Maar eigenlijk is dat maar een richting. Jongere kinderen kunnen er zonder twijfel ook iets uit leren en ik merk dat ook leeftijdsgenoten er mee aan de slag gaan.” Elke raadt het boek dan ook aan voor wie nog een pakje voor onder de kerstboom zoekt. “Ideaal voor leuke (plus)mama’s of papa’s, hippe tantes of nonkels, coole oma’s of opa’s, inspirerende leerkrachten of opvoeders.”

Het boek ‘Happy Rebels geloven in jou’ kost 35 euro. Voor verzending betaal je 6 euro extra. “Wie voor 25 december bestelt kan gebruik maken van de kortingscode HAPPY REBEL. Zo betaal je in plaats van 35 euro slechts 29,95 euro.” Meer info en bestellen via www.happyrebel.be.

Happy Rebels steunen Oekraïne met complimentenkaartjes Volledig scherm De Happy Rebels bestaan ook als complimentenkaartjes. © Anna Majta De gezellige pluizige Happy Rebels zijn niet alleen te vinden in het gelijknamige boek, maar sieren ook zeven originele complimentenkaartjes. “De Happy Rebels werden getekend door de Oekraïnse illustratrice Anna Majta en omdat daar nog meer nood is aan positiviteit worden die verkocht ten voordele van de mensen in dat land”, vertelt Elke Goessens. De kaartjes kosten 2,50 euro per stuk of 15 euro voor een set van zeven. “De helft van dat bedrag gaat naar het goede doel.” Voor verzending betaal je 2 euro.

Volledig scherm Elke Goessens uit Mere maakte met 'Happy Rebels geloven in jou' een geluksboek voor tieners en twintigers. © Koen Moreau

