Vrachtwagen verliest pallet bierflesjes ter hoogte van werken in Erpe-Mere: al uur aanschuiven richting Brussel

Haaltert Na mantelzorg­ster Anna (59), overlijdt ook Lisette (82) aan de gevolgen van de zware brand

Na het overlijden van mantelzorgster Anna (59), is nu ook bewoonster Lisette (82) overleden aan haar verwondingen in het ziekenhuis, nadat er woensdagavond brand ontstond in haar woning. De bejaarde vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Brugge, maar is in de late namiddag overleden. Haaltert verliest aan het begin van het nieuwe jaar zo een bekende figuur in de streek.

6 januari