Vrachtwagen verliest oplegger op afrit E40, poging om aan te koppelen loopt net niet fout

Erpe-Mere/S-L-Houtem Life Coach Ann (53) schrijft boek over gezinsge­weld: “De eenzaam­heid door Corona brengt oude trauma’s naar boven”

7 november De medezaakvoerster van de Natuursteenbedrijf Moens langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere is een veelzijdige dame. “Ik hou van afwisseling en natuursteen alleen zou voor mij niet genoeg zijn”, vertelt Ann De Brucker uit Sint-Lievens-Houtem die tevens Life Coach is en na een dichtbundel nu een boek over gezinsgeweld schreef.