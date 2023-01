Vrachtwagen verliest duizenden bierflesjes op E40 in Erpe-Mere: al uur aanschuiven richting Brussel

Lekke banden

De brandweer was om 14 uur nog druk in de weer om alle scherven op te ruimen. Omdat het risico op lekke banden en ongevallen te groot is, zal eerst alles in het werk worden gesteld om alle scherven op te ruimen. Pas als dat gebeurd is, zal de snelweg richting Brussel opnieuw (deels) worden geopend. Te verwachten valt dat de hinder nog enkele uren zal aanslepen. Door het ongeval is het ook extra druk op de secundaire wegen rond Aalst. Verkeer voor lange afstand rijdt best om via Antwerpen.