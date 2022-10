Vrachtwagen met klapband belandt naast E40 in Erpe-Mere

Erpe Brand bij Beauty & Wellnes Adelante was totale verrassing: “Alarmcen­tra­le belde tweemaal om inbraak te melden, maar van een brand zagen of hoorden we niks”

Enkele uren na de zware brand in de achterbouw van Beauty-en Welnesscentrum Adelante in Erpe werd pas goed duidelijk hoe groot de aangerichte schade is. Het saunapaviljoen brandde vrijdag volledig uit en het hoofdgebouw met schoonheidscabines en de persoonlijke woning zitten onder een kleverige laag roet. “De deuren blijven noodgedwongen gesloten, maar we hopen rond de jaarwisseling deels te heropenen”.

