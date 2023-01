Voortaan verplicht digitaal aanmelden voor inschrijving lagere school: "Om iedereen gelijke kans te geven”

Erpe-MereAlle negen lagere scholen van de verschillende onderwijsnetten in Erpe-Mere werken voortaan met een centrale en digitale aanmelding om kinderen voor de lagere school in te schrijven. Weigeringen, wachtrijen of overnachtingen waren er tot nu toe nochtans niet…

“Maar de beide Erondegemse scholen vreesden dat daar vanaf dit jaar verandering in zou komen”, vertelt schepen van onderwijs Dries Hostens (CD&V). Die vrees in combinatie met een nieuwe wet die alle kinderen een gelijke kans wil geven om naar de school van hun voorkeur te gaan, zorgde voor een aangepast inschrijvingssysteem. “Doordat alle lagere scholen van Erpe-Mere samen voor online inschrijvingen kozen, willen en kunnen ze de klasgroottes beheersbaar houden door vooraf hun maximumcapaciteit te bepalen per leeftijdsgroep of leerjaar.”

Quote Voor wie door­stroomt van de kleuter­klas en wie al een broertje of zusje op school heeft, is er altijd plaats op de school Onderwijsschepen Dries Hosten (CD&V)

Kleuters die al op de school of een wijkafdeling zitten zijn reeds ingeschreven, waardoor zij vrijgesteld zijn van de inschrijvingsprocedure. “En broertjes en zusjes alsook voor kinderen van personeelsleden geldt er een voorrangsregeling waardoor zij vooraf rechtstreeks via de school kunnen inschrijven.” Totale nieuwkomers moeten dus wel via het online inschrijvingssyteem. “En daar kan men tot zes voorkeuren opgeven.”

Indien er voldoende plaatsen zijn krijgt ieder zijn eerste keuze. “Maar indien er te weinig plaatsen zijn, wordt gekeken naar de afstand tot de school op basis van het officieel domicilieadres van mama of papa. Bij ex aequo wordt geloot.” Grootouders die in de nabijheid wonen, vormen dus niet langer een argument. Het tijdstip van online registratie speelt geen rol. “We bekijken alle inschrijvingen pas aan het einde van de periode die start op dinsdagochtend 28 februari 9 uur en eindigt op dinsdagavond 21 maart 16 uur.”

Quote Voor nieuwko­mers zal bij een tekort aan plaatsen gekeken worden naar de afstand tot de school Onderwijsschepen Dries Hosten (CD&V)

Gedurende die periode zullen de scholen ook het aantal inschrijvingen monitoren en waar nodig bijsturen. “Zo is het mogelijk dat men beslist om het aantal beschikbare plaatsen te verhogen of een extra klas in te richten.” Het aanduiden van een tweede, derde, vierde, vijfde of zelf zesde keuze wordt nooit bestraft. “Meerdere scholen aanduiden is nooit een nadeel. Indien een kind door een gebrek aan plaatsen de tweede keuze krijgt toegewezen, maar er vervolgens toch plaatsen komen op de eerste school van keuze krijgt men de keuze die al dan niet op te nemen.”

Wie geen alternatief kiest of bij gebrek aan alternatieven geen school toegewezen krijgt, belandt op een wachtlijst. “En die wordt pas aangesproken nadat alle definitieve inschrijven op de scholen zelf geregistreerd zijn, want mogelijk zullen sommige kinderen eveneens ingeschreven worden in naburige gemeenten.” Het toegewezen inschrijvingsticket door het online systeem is ook geen definitieve inschrijving is. “De effectieve inschrijving moeten ouders vanaf maandag 24 april tot en met maandag 15 mei nog doen op de aan de hand van het inschrijvingsticket toegewezen school.”

