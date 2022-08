Voormalig OCMW-voorzitter Dirk De Rouck neemt afscheid van politiek

De Rouck verlaat bij aanvang van de gemeenteraad van september na 30 jaar het politiek toneel. Het schepenambt en OCMW-voorzitterschap van Van Vaerenbergh worden doorgegeven aan huidig gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens. In de plaats van De Rouck komt Marian De Nys van de anjerkwekerij in Erpe. Wellicht zal Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid opgevolgd worden door zijn schoondochter Lien Vanderstappen. Naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 toe, kiest CD&V op die manier duidelijk voor verjonging.