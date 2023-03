Vlaams Belang woest omwille van Franstalige Lidl-folder: “Miskenning van onze Vlaamse identiteit”

“Hoe vaak moeten we supermarkten wijzen op het Vlaams karakter van onze gemeente”, vraagt Dekoninck zich af. Hij diende naar eigen zeggen klacht in. Bij Lidl ontving men tot nu toe slechts één melding. “We gaan er van uit dat dit een geïsoleerd geval is door een kleine menselijke fout bij onze partner Belgische Distributiedienst die voor de bedelingen instaat”, reageert Isabelle Colbrandt. Zij benadrukt verder dat Erpe-Mere en bij uitbreiding Aalst wel degelijk genoteerd staan als deel van de Vlaamse regio. “We zullen dit zeker opnemen met de verdeler”, belooft zij. Dekoninck betreurt het gebeurde. “Volgens mijn info werd een identieke fout gemaakt in Aalst en Erembodegem.” In 2020 was er ook al heel wat verontwaardiging toen Aldi bewust een tweetalige folder liet bedelen om snel te kunnen schakelen rekening houdend met de steeds wijzigende coronamaatregelen.