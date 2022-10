Vlaams Belang vraagt om toiletten te openen in station Burst

Oudenaarde Gevangenis van Oudenaarde bestaat 100 jaar: “Maar een reden tot feesten is er niet... Grote gevangenis­sen zouden beter verdwijnen”

Een eeuwfeest: Hans Claus (59) wil dat woord liever niet uitspreken naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de strafinstelling in Oudenaarde. “We hebben eigenlijk niets te vieren”, benadrukt hij op de expo die vooral een pleidooi is om grote gevangenissen af te schaffen en te vervangen door kleine detentiehuizen in woonwijken. “Elke gedetineerde, zelfs een Dutroux, moet daar terecht kunnen”, vindt Claus.

14 oktober