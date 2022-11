VIDEO: Zo werd de brug van de Merestraat over de E40 gesloopt

Deze werken waren nog maar een kleine voorbode. Volgend weekend, van vrijdag 25 tot maandag 28 november, volgt een tweede brug. Dan wordt een deel van de brug met de rijstroken richting Brussel over de spoorlijn L50A Gent-Brussel gesloopt. Vanaf vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 5 uur gaat daarvoor de snelweg richting Brussel dicht vanaf Merelbeke. Verkeer wordt via de R4 en E17 omgeleid.

De opritten in Wetteren en Erpe-Mere richting Brussel gaan volgend weekend eveneens toe. Voor het verkeer en de opritten richting Gent is er geen impact. Treinen op de rechtstreekse spoorlijn L50A worden tijdens de werken in beide rijrichtingen omgeleid via Aalst. Vanaf maandagochtend wordt het verkeer richting Gent over de tijdelijk aangelegde snelweg met drie versmalde rijstroken geleid naast de huidige E40. Verkeer richting Brussel moet door de middenberm naar de drie resterende, eveneens versmalde, rijstroken van de huidige E40. In beide rijrichtingen wordt de maximumsnelheid beperkt tot 50 km/u.