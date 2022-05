VIDEO. Wind en hagel houden lelijk huis in Erpe-Mere

Brakel RESTOTIP: Eekeveld in Brakel serveert de klassieke keuken volgens de regels van de kunst

Eekeveld is gevestigd in een woning die als restaurant is ingericht. En dat bepaalt meteen ook de sfeer: die is huiselijk, familiaal en geeft rust. Het interieur is klassiek en snel zal blijken dat patron aan het fornuis Bart Deschuytter en gastvrouw Frauke Henau die lijn ook helemaal doortrekken in alles wat ze doen en serveren.

