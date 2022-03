Verstrooide bestuurder rijdt in op bestelwagen… die op zijn beurt door tuinmuurtje gaat

Herzele Lange rij wachtende ouders aan Sint-Paulusin­sti­tuut: "Onze vrienden in Engeland begrijpen niet dat je moet kamperen om je kind in te schrijven"

Kamperende ouders aan de schoolpoort om een plekje voor hun kroost te bemachtigen in hun favoriete school. Het fenomeen dat de voorbije jaren opdook in de steden deint nu uit naar landelijke gemeenten zoals Lede en Herzele. Aan het Sint-Paulusinstituut in Herzele stonden zaterdag om 9 uur al 70 ouders aan te schuiven voor 92 vrije plaatsen. “Wij zitten hier al van iets na middernacht, gewoon omdat we het beste willen voor onze zoon", zegt Ielham uit Bambrugge.

