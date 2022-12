Vermoedelijke CO-vergiftiging in Bosstraat

Aalst Bovenver­die­ping boven restaurant loopt aanzienlij­ke schade op na brand

Op de Gentse Steenweg in Aalst is vrijdagochtend een brand uitgebroken boven restaurant Cul’Eau. Passanten zagen de rookontwikkeling en verwittigden meteen de brandweer. Het vuur was snel onder controle maar de kamer liep wel aanzienlijke schade op.

12:29