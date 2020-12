Vermiste vrouw (74) door wandelaars dood aangetroffen in Molenbeek nabij kruispunt Vijfhuizen

Wielrennen Elite z/c Niels Platteau gaat in 2021 als individue­le renner voort: “Het werk slorpte veel tijd op”

22 december Volgend seizoen zal Niels Platteau niet langer als renner van S-Bikes Agu in het peloton uitkomen. De eliterenner zonder contract zal voortaan in een zwarte trui als individuele renner koersen. Verschillende factoren speelden een rol bij deze drastische beslissing, maar de Denderhoutemnaar wijst in de eerste plaats toch naar het werk.