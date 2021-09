Vermiste dementerende vrouw (73) twintigtal kilometer verderop gezond teruggevonden

Wielrennen profs Lionel Taminiaux wint in Erpe, streekren­ners zijn op de afspraak

6 september De vijfde Grote Prijs John Hannes in Erpe is gewonnen door Lionel Taminiaux. De Waal was de snelste van een kopgroep van dertien vluchters. In zijn kielzog mochten Kevin Van Impe, Laurens Huys en Ayco Bastiaens meestrijden voor de overwinning.