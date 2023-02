Verkoop köfte-broodjes ten voordele van slachtoffers aardbeving Turkije

Bambrugge/Sint-Lievens-Esse Doe het hem maar na: Tom Burms (35) fietst in 24 uur 18 maal Alpe d’Huez op voor KOTK

Maar liefst achttien keer de legendarische Alpe d’Huez virtueel beklimmen, goed voor 18.831 hoogtemeters. En dat in minder dan 24 uur. Dat realiseerde Tom Burms uit Sint-Lievens-Esse tussen vrijdagavond 20 uur en zaterdagavond 20 uur in de Sint-Annazaal in Bambrugge om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker.