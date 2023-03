Vanochtend zo goed als helder weer in Erpe-Mere

30 procent minder restafval ingezameld in Aalst: “Wij zien geen stijging van zwerfvuil en sluikstor­ten”

De Aalstenaar wordt alsmaar beter in het sorteren van zijn afval, blijkt uit cijfers van afvalintercommunale ILvA. Gemiddeld gooien ze in Aalst nu 30 procent minder afval in de restafvalcontainer in vergelijking met vier jaar geleden. ‘Jaja, maar de mensen gooien het wel meer weg op straat’, luidt dan de kritiek. “Klopt niet”, zegt Bart Rooms, directeur van ILvA.