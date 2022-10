Update: Mascotte van padelclub Paquito verdwenen en teruggevonden: “Hondje Fons is ieders vriend”

ErpeGuy Lepage uit Erpe was op zoek naar zijn 16 maande oude Schnauzerhondje dat zondagavond verdween op de parking van padelclub Paquito langs de Gentsesteenweg in Erpe. “We vermoeden dat iemand hem op de parking in zijn auto nam.”

Hondje Fons is een vaste verschijning bij de padelclub. “Bijna iedereen die daar komt, kent hem. Het is dan ook een heel sociaal dier dat ieders vriend is en steeds vrij rondloopt”, vertelt Guy. Dat was ook zondagavond tussen 19.30 en 20 uur eveneens het geval. “Plots was Fons verdwenen. We hebben nog een speurhond ingeschakeld, maar die kon het spoor maar volgen tot op de parking. Wellicht nam iemand hem daar in zijn auto.”

Guy was dan ook ten einde raad. Hij liet prompt flyers maken die hij overal ronddeelde en lanceerde zijn oproep tevens via social media. “Fons is een Schnauzer en die kosten zo een 1.500 euro, maar het gaat ons vooral om onze vriend”, aldus Guy. Nadat de eerste versie van dit artikel verscheen, werd meteen de link gelegd met een bericht op de facebookpagina ‘#myErpeMere❤️ #myEM❤️ #my9420❤️’.

“Fons werd inderdaad teruggevonden in de Bossestraat bij Arboral”, laat Guy weten. Hoe het hondje daar terecht kwam is onduidelijk. “Het is iets vreemd, want zijn halsbandje is verdwenen. Belangrijkste is echter dat onze vriend gevonden is.” Of Fons opnieuw vrij los zal lopen bij de padelclub valt nog af te wachten.

Volledig scherm Opsporingsbericht Schnauzerhondje Fons uit Erpe. © RV

