Unizo-ondernemers dagen elkaar uit tijdens padeltornooi

REPORTAGE. “Ilse had al eens gedreigd dat ze bij hem weg zou gaan”: naar het dorp van de vermoorde ex-burgemees­ter

“Ilses mama Suzanne vraagt een levenslange celstraf, en wij ook.” In Gudul’s Kaffee in Moorsel bij Aalst, waar ex-burgemeester Ilse Uyttersprot graag onder de mensen kwam, volgen cafébazin Lea (83) en haar vast cliënteel het assisenproces tegen de moordenaar van ‘hun’ Ilse op de voet. “‘Allez, nu heb je een knappe vriend’, zei ik nog tegen Ilse, toen ze met hem passeerde. Acht dagen later was ze er niet meer.”