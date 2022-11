Uitwijkmanoeuvre op Oudenaardsesteenweg loopt fout af: automobiliste ramt verkeerslicht

Erpe-Mere Ongeduldi­ge vrouw rijdt bijna agent aan nadat straat afgesloten was door brand: “Wou snel thuis zijn”

Een vrouw uit Erpe-Mere stond maandagochtend terecht voor de politierechtbank in Aalst nadat ze een volledig afgesloten straat negeerde en bijna een agent in functie had aangereden. De straat was afgesloten voor een brand, maar daar had de vrouw duidelijk weinig begrip voor.

7 november