Uitvaarten Callebaut – Van Den Steen wacht op herstelwerken na crash: “Maar we blijven aan de slag”

ErpeHet ongeval waarbij in de nacht van woensdag op donderdag een wagen in de vitrine van begrafenisonderneming Callebaut – Van Den Steen aan de kerk van Erpe reed, stelt de firma voor een uitdaging. “Maar we trekken onze plan en blijven aan de slag.”

“Wegens het risico van vallend glas mogen we langs de voorzijde niet binnen en we hebben geen andere toegang”, vertelt Griet De Sutter. De exacte schade opmeten was bijgevolg nog niet mogelijk. “Maar op basis van de beelden van het ongeval lijkt die wel aanzienlijk. Voor zover ik kon zien werd de trap geraakt en sneuvelden ook wat aardewerk en bloemstukken. Doodskisten stonden er gelukkig niet.”

Dat het gebouw door het ongeval momenteel onbruikbaar is, betekent echter niet dat de onderneming tijdelijk geen uitvaarten kan verzorgen. “Net als anders blijven we permanent bereikbaar. In plaats van familieleden hier te ontvangen, gaan we nu bij de families thuis om alles te bespreken en kisten, bloemstukken en andere zaken tonen we met foto’s”, luidt het.

De firma blijft dus 100% operationeel. “Misschien plaatsen we tot de vitrine hersteld is nog een tijdelijke container, maar dat moeten we nog bekijken. Het is een beetje behelpen, maar we trekken onze plan en blijven aan de slag”, verzekert Griet.

Wie de aanrijder is, blijft voor de uitvaartonderneming onduidelijk. Intussen werd wel duidelijk dat de man qua crimineel rij- en ander gedrag niet aan zijn proefstuk toe was. Eerder deze week bedreigde hij nog een man met een mes in Buggenhout en vorige week werd hij ook al een keertje opgepakt door de politie.

De door de politie achtervolgde Dacia Logan miste de bocht aan de kerk van Erpe waarna hij in de vitrine van begrafenisondernemer Callebaut - Van Den Steen belandde.

