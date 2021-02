Uitschuiver onder vrachtwagen in eerste sneeuw kent dodelijk afloop: Ian (30) week na ongeval overleden

Erpe-Mere/Lede Straten staan blank in Er­pe-Me­re: “Op halfuur tijd zagen we water bliksem­snel oprukken”

3 februari Nadat de hevige regenval woensdagmorgen vooral zware wateroverlast veroorzaakte in Haaltert, liepen in de loop van de namiddag in Erpe-Mere verschillende straten onder. Zwaarst getroffen is de Beekkantstraat in Mere. Voor bewoners is het daar bang afwachten.