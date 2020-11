Uitbater Chinees restaurant aangevallen met hamer: “Vader kon de slag gelukkig met zijn arm opvangen”

BambruggeLiong Yao (55) van restaurant China Wok langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge werd zaterdagavond in zijn zaak aangevallen met een hamer. De man incasseerde minstens een klap op het hoofd vooraleer zoon Lorenzo de dader kon buiten werken.

Zoon Lorenzo Yao, die aan de kassa zat waar meeneemgerechten worden afgehaald, verwelkomde de man rond 19.15 uur zoals elke klant. “Al snel bleek dat die man niets besteld had. Hij gaf ook een merkwaardige en warrige uitleg over een slecht eten, maar hij vroeg geen nieuw gerecht ook geen terugbetaling. Ik begreep totaal niet wat zijn bedoeling was”, vertelt die.

Desondanks bleef de man aandringen om de baas te spreken. “Tot vier keer toe heb ik uitgelegd dat ik de enige was die Nederlands sprak, maar dat leek niet door te dringen. Mogelijk was die man onder invloed.” De houding van de man was in elk geval merkwaardig. “Hij droeg een dikke lichtgrijze jas waarvan de rits heel hoog was gesloten, droeg een donker mondmasker, had een kap op en zijn beide handen zaten al die tijd in zijn zakken.”

Hamer

Uiteindelijk droop de man af. “Maar een half uur later was hij hier plots terug. Hij haalde een hamer boven, haalde uit naar het plastic scherm voor onze kassa, vernielde een computerscherm en stormde naar achter waar hij mijn vader aantrof en meteen met de hamer uithaalde naar dienst hoofd.” Zoon Lorenzo aarzelde niet, verdedigde zijn vader en slaagde er in de dader weg te jagen. Die verdween zonder buit via Prinsdaal.

Politie en ziekenwagen werden verwittigd waarna vader Yao naar het ziekenhuis werd overgebracht. “Gelukkig kon hij de slag met zijn arm voldoende afweren waardoor de verwonding aan zijn hoofd meevalt. Hij bekomt intussen thuis van het gebeuren.” In de straat Prinsdaal naast het restaurant werd na de bocht van 90° een Renault Clio die tegen de rijrichting geparkeerd staat door de politie aan de klem gezet. Het is niet duidelijk of er een verband is met de feiten in het restaurant.

Getuigen

Dochter Fang Jina Anna lanceerde intussen een oproep naar getuigen op Facebook. Samen met haar broer ging ze zondag ook langs bij de buren van Prinsdaal van waar de dader het restaurant benaderde en langs waar hij ook wegvluchtte. “We hopen dat iemand de dader, een man van ongeveer 1,74 meter met getinte huid die beperkt Nederlands met een Frans accent sprak, een donker mondmasker, een lichtgrijze dikke jas en witte schoenen opmerkte of hem op camerabeelden heeft”, vertelt zij.

De gewelddadige actie liet in elk geval een diepe indruk na. “Het is al zo moeilijk om met de huidige Coronamaatregelen onze boterham te verdienen en dan gebeurt dit. We weten niet of we nog durven verder doen.”

Wie meer info heeft over de feiten kan tijdens de kantooruren vrijblijvend en in alle discretie contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.18.18.

Volledig scherm Op de camerabeelden van China Wok Bambrugge is te zien welk soort jas de dader droeg. © Repro Moreau

Volledig scherm Dochter Fang Jina Anna lanceerde via Facebook een oproep naar getuigen. © RV

Volledig scherm In Prinsdaal in Bambrugge staat sinds kort een Renault Clio aan de klem. © Koen Moreau