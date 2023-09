U-bocht op Oudenaardsesteenweg eindigt met brokken: “Wagen te laat gezien door laagstaande zon”

Modelgezin voor de buurt, maar binnen huismuren werden moordver­dach­te en haar kinderen mishandeld: “Het was echt terreur”

In het OLV-ziekenhuis in Aalst is maandagochtend de 44-jarige M.C. ondervraagd, nadat ze haar partner Felix M. om het leven heeft gebracht in hun woning in de Kruisveldstraat. Het verhoor duurde volgens haar advocaat Jeroen D’Hondt niet lang. Intussen zijn er ook heel wat meer details uitgekomen over een mogelijk motief voor de moord. “Mijn cliënte is absoluut niet het type om dit soort feiten te plegen.”