Twee jaar hinder op E40 tussen Erpe-Mere en Aalst door vervanging bruggen

Erpe-MereAutomobilisten die op de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst rijden, passeren de komende twee jaar een enorme werfzone met de bijhorende hinder. Omdat twee bruggen worden afgebroken en vervangen, komt er een tijdelijke brug over de spoorweg met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 70km/u in beide richtingen.

Deze zomer start het Agentschap Wegen en Verkeer met de sloop en heropbouw van twee bruggen in Erpe-Mere op de E40. Eén brug is die van de E40 over de spoorlijn L50A Gent-Brussel, nabij het nieuwe kerkhof van Erpe. De andere brug is die van de Merestraat over de snelweg richting Nieuwerkerken. Vooral de spoorwegbrug is er bijzonder slecht aan toe.

“Omdat het quasi onmogelijk is deze brug te renoveren, kozen we voor een drastische aanpak door de bestaande brug te vervangen”, vertelt woordvoerder Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. De brug over de spoorweg zal ook breder worden, zodat er ook ruimte is voor een pechstrook.

De ontmanteling en heropbouw van de spoorwegbrug wordt een complexe operatie. “Het is onmogelijk de E40 te onderbreken, dus zullen we in fasen per rijhelft werken. Naast de werf, richting Gent, komt een tijdelijke weginfrastructuur over een deel van de Lange Ommegangstraat en een tijdelijke spoorwegbrug. In beide richtingen komen drie versmalde rijstroken waar men maximum 70km/u mag rijden.”

De snelwegbrug van de Merestraat moet tijdelijk wijken voor de aanleg van die tijdelijke weginfrastructuur. “Aangezien deze brug ook aan renovatie toe is, combineren we deze werken en slopen we deze brug in hetzelfde weekend als de spoorwegbrug”, aldus de woordvoerder. Tijdens de gelijktijdige sloopwerken van beide bruggen zal de E40 twee weekends op rij integraal worden afgesloten. De Lange Ommegangstraat en Merestraat blijven tot het einde van de werken, tot halfweg 2024, afgesloten voor alle verkeer.

Volledig scherm De brug van de Merestraat over de E40 wordt eveneens gesloopt en vervangen. © Bert Moreau