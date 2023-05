Traject Bambrugge-Aaigem afgesloten op maandag 22 mei

Buren zien hoe tuinhuis in lichter­laaie staat nadat hond begon te blaffen: brandweer kan uitbrei­ding vermijden

In de Jan Frans Vonckstraat in Baardegem bij Aalst is vannacht een tuinhuis volledig in vlammen opgegaan. Een blaffende hond wekte de buren die dan zagen dat het tuinhuis naast hen in brand stond. De schade bleef relatief beperkt en niemand raakte gewond.