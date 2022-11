Toneelkring Asem zet 'De madammen' in de kijker

Stefan De Knibber moet daardoor meer dan zijn mannetje staan tegen Claudine Bellemans, Mieke De Mette, Griet De Waele, Joke Gijzelinck, Nathalie Hove en Jana Van Den Steen. Zij bevinden zich zes voorstellingen lang in de burelen van de sociale dienst. Een dienst die qua aanpak en werkijver nogal doet denken aan ‘De Collega’s’. Tot een nieuwe schepen de touwtjes in handen neemt. Dat alles gekruid met een knipoog naar de actualiteit en een snuifje komedie zorgt voor het vertrouwde Asem-recept in een regie van Bart Antheunis.