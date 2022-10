Toekomstig schepen Wim Lammens en opvolger van Johan Van Vaerenbergh herstelt van operatie voor pancreaskanker

Mere Patronaat zoekt nieuwe uitbater en ondergaat facelift: “Op die manier kunnen we 100ste verjaardag in stijl vieren”

Al bijna 100 jaar vormt het Patronaat in Mere het kloppend hart van de parochie. Met een verbruikszaal en drie zalen kan je er ook vandaag nog in los of verenigingsverband terecht. En terwijl de laatste pastoor stilaan de gemeente verlaat, wil de vzw Parochiale Werken er alles aan doen om de toekomst van het Patronaat veilig te stellen. “Ondanks alle veranderingen blijft de behoefte om samen te komen bestaan.”

19 oktober