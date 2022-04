Toch asbestrisico rond brandzone firma D'Hoker: dit zijn de risico’s en dit mag u (niet) doen

MereNa de zware uitslaande brand die woensdag woedde bij de firma D’Hoker in de Bosstraat in Mere werd in de directe omgeving asbestverontreiniging vastgesteld. Hierdoor zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Lees hier meer over de risico’s en wat u (niet) mag/moet doen.

“De verontreiniging zou minimaal zijn, maar op advies van een asbestdeskundige, een bodemdeskundige en de Vlaamse Milieumaatschappij die het gebied inspecteerden, hebben we een asbestverwijderaar aangesteld om de verontreinigde zone op te ruimen”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V). Om te vermijden dat asbestpartikels bij droog en winderig weer verder verspreiden houdt men de grond en omgeving van de door de brand getroffen firma vochtig. “Hiertoe zal de brandweer minstens eenmaal per dag langskomen.”

De getroffen omgeving rond de brand waar er een mogelijk risico is op asbestverspreiding strekt zich langs beide kanten van de Bosstraat uit over de woningen en tuinen tussen apotheek Apotheek Vantyghem en bakkerij De Keyser. Ook de tuinen in de Bergstraat tussen de vijfhoek en Houthandel Van Impe vallen binnen de perimeter. Mogelijk moeten al die gronden en daken gesaneerd worden. “Elke locatie zal bijkomend onderzocht en indien nodig opgeruimd worden.” Bewoners en eigenaars nemen best contact op met hun brandverzekering voor de praktische en financiële regeling.

Omwonenden wordt aangeraden om in afwachting van verdere sanering contact met de verontreinigde oppervlaktes te vermijden. “Het risico is het kleinst op een vochtige ondergrond, maar bij droog en winderig weer houdt men best ramen en deuren gesloten”, valt te lezen in een document dat de gemeente maakte. Indien het asbest niet verbrokkeld is, is het risico beperkt en mag men dit zelf verwijderen. Aangeraden wordt het vooraf vochtig te maken, niet te vertrappen en te verpakken in een luchtdichte zak alvorens het naar het containerpark te brengen.

Lees hieronder de door de gemeente verspreide informatie:

FAQ Asbestbrand

Ik vermoed dat er asbestvezels op mijn dak/tuin/oprit/auto zijn terechtgekomen. Kan dit kwaad?Wat moet/mag ik doen?

Asbeststukjes vormen enkel een risico indien ze asbestvezels vrijstellen die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. De vrije asbestvezels die mogelijk tijdens de brand vrijkwamen, zijn onmiddellijk sterk verdund in de buitenlucht en zelden detecteerbaar. Door het breken of belopen van asbeststukjes kunnen potentieel asbestvezels vrijkomen. Dit kunt u vermijden door contact (belopen, …) met de verontreinigde oppervlaktes te vermijden. Zo riskeert u ook niet om via kledij of schoeisel asbestdeeltjes mee te dragen naar binnen. Vegetatie en bodemvocht in de tuin, zeker bij regen of mist, houden asbestdeeltjes altijd in sterke mate vast zodat opwaaiing van asbestvezels minimaal is. Bij droog en winderig weer kan u in afwachting best uw ramen en deuren gesloten houden.

De gemeente heeft een asbestdeskundige een omgevingsonderzoek laten uitvoeren. De bewoners van onderstaande zone, ontvangen een bewonersbrief met meer inlichtingen en worden gevraagd onderstaande raadgevingen extra aandachtig te lezen.

De gemeente stelt ook een erkend asbestverwijderaar aan. Na onderzoek, al dan niet na sanering zal u op de hoogte gebracht worden wanneer u deze zones opnieuw kan betreden (vrijgave). Bewoners in bovenstaande zone spreken best hun verzekeringsmaatschappij aan in functie van terugvordering van de kosten. Het is immers mogelijk dat de kosten voor sanering op privéterrein in eerste instantie worden aangerekend aan deze bewoners.

Wat als ik nog stukjes vind in mijn tuin/tuinmeubelen/…?

Het is steeds mogelijk dat na de opruimingswerken asbesthoudende fragmenten of asbestflinters worden vastgesteld. Indien het sporadisch om enkele stukjes gaat, kunnen bewoners ze zelf vermijden als ze letten op het volgende: Vertrappel het materiaal niet.

Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te vermijden of reinig met natte doeken. Verpak de asbestfragmenten samen met de eventueel gebruikte natte doeken in een afgesloten luchtdichte zak. Bezorg de verpakte asbestfragmenten vervolgens aan het containerpark.

Wat mag ik zelf doen?

Indien u slechts sporadisch enkele stukjes aantreft, kan u deze zelf verwijderen, met volgende maatregelen in acht te nemen: Vertrappel het materiaal niet. Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te vermijden of reinig met natte doeken. Verpak de asbestfragmenten samen met de eventueel gebruikte natte doeken in een afgesloten luchtdichte zak. Bezorg de verpakte asbestfragmenten vervolgens aan het containerpark. Stelt u visueel veel asbestdeeltjes vast, in het bijzonder fijne asbestflinters, laat dan eerst een onderzoek en sanering uitvoeren. De gemeente zal in samenspraak met een asbestdeskundige alle terreinen onderzoeken en waar nodig een asbestverwijdering laten uitvoeren door een saneerder. Na onderzoek, al dan niet na sanering zal u op de hoogte gebracht worden wanneer u deze zones opnieuw kan betreden (vrijgave).

Hoe hoog was mijn blootstelling en hoe groot is de kans dat ik kanker krijg hierdoor? Kan ik dat laten onderzoeken?

Asbeststukjes vormen enkel een risico indien ze asbestvezels vrijstellen die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. De vrije asbestvezels die mogelijk tijdens de brand vrijkwamen, zijn onmiddellijk sterk verdund in de lucht en zelden detecteerbaar. Bij een eenmalige blootstelling is het risico sowieso verwaarloosbaar. Werknemers die vaak professioneel met asbest werken, dragen omwille van het risico op regelmatige blootstelling speciale bescherming. Overal zitten er een beetje asbestvezels in de lucht die we inademen. Die achtergrondconcentratie is maximaal 200 vezels/m³. Dat is gelukkig een lage concentratie, waardoor we ons hier geen zorgen over hoeven te maken. Het inademen van extra vezels moet je wel zoveel mogelijk vermijden. De kans dat u ziek wordt, stijgt met het aantal keer dat u blootgesteld wordt, de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels in de lucht. De kans dat na één blootstelling ziek wordt, blijft echter verwaarloosbaar. U kunt zich niet laten testen om te onderzoeken of men asbestvezels heeft ingeademd. Een medisch onderzoek onmiddellijk na een vermoeden van blootstelling heeft dus absoluut géén zin, zeker niet als het om een toevallige of eenmalige blootstelling gaat. Zelfs als u op dat moment in contact kwam met vrije asbestvezels, is de kans immers verwaarloosbaar klein dat u er ziek van wordt. Bovendien is er bij asbest een ‘latentietijd’ van gemiddeld 40 jaar tussen blootstelling en ziekte. Dat wil zeggen dat eventuele ziekteverschijnselen pas vast te stellen zijn gemiddeld 40 jaar na het inademen van vrije asbestvezels. Asbestziekten geven dus nooit ziektetekens of symptomen die op korte termijn na de blootstelling opgespoord kunnen worden.

Mogen we nog groenten/fruit eten uit de tuin?

Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als je ze inademt. Als je ze inslikt of ze komen in contact met je huid is er geen gezondheidsprobleem. Het enig dat je moet vermijden is dat je de asbestdeeltjes (ook via schoenen) mee naar binnen zou nemen waar ze dan eventueel later kunnen opwaaien. Spoel daarom bij twijfel de groenten of het fruit buiten grondig af met water. Stelt u visueel veel asbestdeeltjes vast, in het bijzonder fijne asbestflinters, laat dan eerst een onderzoek en sanering uitvoeren. De gemeente zal in samenspraak met een asbestdeskundige alle terreinen onderzoeken en waar nodig een asbestverwijdering laten uitvoeren door een saneerder. Na onderzoek, al dan niet na sanering zal u op de hoogte gebracht worden wanneer u deze zones opnieuw kan betreden (vrijgave).

Mogen we/kinderen/huisdieren nog buiten – in de tuin?

Asbeststukjes vormen enkel een risico indien ze asbestvezels vrijstellen die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. Door het breken of belopen van asbeststukjes kunnen potentieel asbestvezels vrijkomen. Dit kunt u vermijden door contact (belopen, …) met de verontreinigde oppervlaktes te vermijden. Zo riskeert u ook niet om via kledij of schoeisel asbestdeeltjes mee te dragen naar binnen. Vegetatie en bodemvocht in de tuin, zeker bij regen of mist, houden asbestdeeltjes altijd in sterke mate vast zodat opwaaiing van asbestvezels minimaal is. Bij droog en winderig weer kan u in afwachting best uw ramen en deuren gesloten houden. De gemeente zal in samenspraak met de asbestdeskundige alle terreinen onderzoeken en waar nodig een sanering laten uitvoeren door een saneerder. Na onderzoek, al dan niet na sanering zal u op de hoogte gebracht worden wanneer u deze zones opnieuw kan betreden (vrijgave).

Mijn zwembad is verontreinigd, wat moet/mag ik doen?

Vervelend maar absoluut geen risico aangezien het water verhindert dat asbestvezels kunnen opwaaien. De gemeente zal in samenspraak met de asbestdeskundige alle terreinen onderzoeken en waar nodig een asbestverwijdering laten uitvoeren door een saneerder. Voor een zwembad betekent dit mogelijk leegzuigen en reiniging van de filters. Indien énkel grotere fragmenten hechtgebonden asbestafval worden aangetroffen, kunnen deze eventueel ook manueel met schepnetten worden ingezameld en afsluitbaar verpakt worden voor afvoer naar een containerpark.