Tiental enthousiastelingen voor allereerste training nieuwe karateclub Ryoken

Voortaan kan je op zondagochtend van 9.30 tot 11 uur (vanaf 9 jaar) en op woensdag van 21 tot 22.30 uur (vanaf 14 jaar) de geneugten van karate ontdekken in Erpe-Mere. Karateclub Ryoken vult de leegte in die ontstond nadat in 2018 Karateschool Shotokan Erpe-Mere na zes jaar ophield te bestaan. “Iedereen is welkom. Wij verwelkomen zowel beginners als ervaren karateka zodat we de passie voor onze sport hier opnieuw kunnen activeren”, vertelt clubverantwoordelijke David Melkebeek. Meer info tijdens de trainingen of via 0478/79.52.46, karate@ryoken.be of www.ryoken.be.