The Bone Project brengt muziek in Sint-Niklaaskerk

Delhaize Aalst is één van de twee winkels in Vlaanderen die gesloten blijven: "Wij gaan al zeker door tot dinsdag”

In Vlaanderen blijven donderdag nog maar twee Delhaize-vestigingen gesloten: Delhaize Hippodroom in de Antwerpse Museumstraat en de Delhaize in Aalst. Het personeel in Aalst ging sinds de start van de staking in het begin van de maand niet meer aan het werk. “Dinsdag is er opnieuw een ondernemingsraad. Het ziet er niet goed uit.”