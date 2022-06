Studente Laude (18) op zoek naar reddende engel die hielp bij ongeval op E40 in Erpe-Mere: “Ik blijf maar aan die vrouw denken”

Erpe-Mere/WingeneDrie weken nadat Laude Storme uit Wingene betrokken raakte bij een ongeval op de E40 in Erpe-Mere, is de 18-jarige studente kunstgeschiedenis op zoek naar een vrouw die hulp bood. “Mijn vriend had het net gedaan gemaakt en ik stond daar helemaal alleen. Ik was zo blij dat zij er was.”

Op vrijdag 20 mei reed Laude naar huis op de E40 richting Oostende toen het omstreeks 19 uur net voor de afrit Erpe-Mere fout liep. “Een voorganger ging uit het niets in de remmen. De wagen die voor mij reed, botste daarop tegen die wagen en ik op mijn beurt tegen hem”, vertelt ze.

De ravage was stevig. Brokstukken lagen verspreid op de rijbaan en al snel ontstond een file. “En plots was daar een vrouw met een wit Renault busje dat halt hield en hulp kwam bieden.” Iets wat heel welkom was. “Mijn vriend had het net gedaan gemaakt. De andere betrokkenen waren veertigers of vijftigers en zaten met meerdere in hun wagen. Als jong meisje voelde ik me heel alleen.”

Uiteindelijk werd Laude met een ziekenwagen weggebracht voor verzorging. “Ik was gewond aan mijn nek, kin en knie. Ook vandaag heb ik nog last van hoofdpijn en een whiplash maar eigenlijk kwam ik er goed van af.” Toch blijft het ongeval maar door haar hoofd malen. “Het gebaar van die vrouw die al die tijd bij mij bleef tot de ziekenwagen er was, voelde zo goed en was zo mooi. Ik denk al drie weken aan haar en wil haar echt bedanken.”

Daarom lanceert Laude nu een oproep naar (mensen die haar in contact kunnen brengen met) haar reddende engel. “Het was een vrouw die EHBO kende van rond de 40/50 jaar met half kort bruin haar. Wat mij betreft verdient ze een boeket bloemen, pralines of zelf beide.” Ben jij de dame die Laude hielp of weet je over wie het gaat? Laat dat dan weten via koen.moreau@persgroep.net.

