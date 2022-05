Streekgenoten pakken uit met fris en hip nummer: “We willen iedereen ‘hoed’-gemutst maken”

Wie goed kijkt, herkent in ‘Elodie’ de goedlachse cafébazin Emma De Grom van café Eekhoorn aan de Markt van Lede. Zij krijgt, hoe kan het ook anders, een mooie rol in de videoclip. “Toch gaat het niet over Emma, maar wel over de fictieve Elodie”, luidt het.

Dat is een frivool jong meisje dat zelf hoedjes maakt. “En zowat het hele dorp is verliefd op haar.” Iets dat te merken is in de videoclip die onder meer opgenomen werd in de winkel van bakkerij Ponnet langs de Gentsesteenweg in Erondegem, in de grote zaal van De Werf in Aalst en op het marktplein van Lede.