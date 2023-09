Opnieuw vier maanden voorbij zonder vooruit­gang in dossier evenemen­ten­hal: “Alarmeren­de inefficiën­tie”

In de eerste helft van 2024 zal schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Blommaert (N-VA) zonder twijfel de eerste spade in de Tragel-gronden steken en zo de bouw van de evenementenhal officieel opstarten. Maar of dat meer zal zijn dan een publiciteitsstunt? Sinds een discussie in de gemeenteraad en veel beloftes eind april, is het project nauwelijks opgeschoten.