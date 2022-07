Steenstraat in Mere week afgesloten voor verkeer

Omdat de werken zich situeren over de volledige breedte van de weg ter hoogte van de de verkeerseilandjes aan de Hagenstraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Verkeer wordt omgestuurd langsheen Diepestraat, Broekstraat en Doorsteekstraat en Nijverheidsstraat voor verkeer komende vanuit Haaltert Verkeer richting Haaltert moet langs Nieuwstraat, Kerkeveldstraat en Mereputstraat. Voor zwaar vervoer is er een wegomlegging langsheen kruispunt De Fijne aan de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge en Hazelbeek tussen Aaigem en Mere. Het einde van de werken is voorzien op zondag 10 juli.