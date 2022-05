Steekvlam aan gasfles zet woning in lichterlaaie: 78-jarige bewoner gewond

Herzele Op huizen­jacht in... Herzele: Geen klein dorp maar ook geen stad

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Herzele. Lees meer over vastgoed in Oost-Vlaanderen in ons dossier.

13 mei