Sportkampioenen en -laureaten gehuldigd, postuum eerbetoon voor Johan Den Herder

Erpe-MereDe sportiviteit, doorzettingsvermogen en uitmuntendheid van inwoners en clubs van Erpe-Mere was de rode draad van het sportgala in de raadzaal van het gemeentehuis. Opvallend daarbij was het groot aantal kampioenen en dat in totaal verschillende disciplines.

Zo werden naast de voetballers van ZVC Ritmo Sportivo die kampioen speelden in de kerncompetitie van Erpe-Mere ook de kampioenen van de gewestelijke U13 van SK Aaigem in de spotlight geplaatst. Sportief met paarden waren dan weer Belgisch kampioen Vierspan in 2022 Dries Degrieck en nationaal kampioen Eventing 2022 Stefaan De Pauw.

Dat lopen geest en lichaam fris houdt, hoefde je dan weer niet te vertellen aan Koen Gardevyn, Marc Desmet en Mariska Parewyck. Koen werd nationaal kampioen 800 meter en 1500 meter en provinciaal kampioen veldlopen 4800 meter in 2022. Marc werd nationaal kampioen 400 meter horden in 2020 en 2021 en Mariska kroonde zich provinciaal kampioen veldlopen korte cross en 400 meter in 2022.

Geen of niet alleen kampioen in de letterlijke betekenis van het woord waren ultrawandelaar Lenny Bassleer, triatleet en loper Volkwin De Smedt, wielrenner Brecht Van Isterdael, deltavlieger Jochen Zeischka en voor de jeugd BMX’er Julie Geers alsook wielrenner Thorben Van De Keer. De jury koos uiteindelijk omwille van de uitzonderijke prestaties als sportlaureaten Dries Degrieck en Julie Geers.

Werden eveneens in de bloemetjes gezet: Ondervoorzitter Bert Vindevoghel en echtgenote Marleen De Bruecker voor alle inspanningen bij de wedstrijden van voetbalclub EM United. Postuum werd ook hulde gebracht aan Johan Den Herder. Hij overleed in oktober 2022 maar was jarenlang lid en penningmeester van de Gemeentelijk Sportraad van Erpe-Mere en lange tijd secretaris van basketbalclub Black Boys Erpe-Mere.

Volledig scherm De sportkampioenen en sportlaureaten van Erpe-Mere werden gehuldigd in het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.