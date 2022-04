Spooroverwegen Bosstraat én Beekstraat dinsdag en woensdag afgesloten voor verkeer

Infrabel voert op dinsdag 19 en woensdag 20 april werken uit aan de seininrichting en de overwegen. Hierdoor, alsook door de enkele rijrichting richting Steenweg in de Loskadestraat aan de treinhalte Erpe-Mere, is Mere niet rechtstreeks via de Oudenaardsesteenweg te bereiken. Het verkeer moet omrijden langsheen Bambrugge en Aaigem enerzijds of via Erpe anderzijds.