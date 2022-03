Spannende laatste week voor finaliste Miss België Jana (21) en familie: “Geen idee wat we volgende week zullen doen”

Showbizz Miss Bel­gië-verkiezing staat in de etalage: “Bij een goed bod verkoop ik”

Hoe relevant is Miss België nog? Aan de vooravond van de 55ste editie is dit meer dan ooit een terechte vraag. In plaats van een tv-carrière in de schoot geworpen te krijgen, zijn de missen van de jongste edities vaak al na een jaar vergeten. Darline Devos (57) blijft in haar wedstrijd geloven, maar wil ook niet tot haar 74ste doorgaan, zoals haar voorgangster Cécile Müller. “Ik ben niet actief op zoek, maar bij een goed bod verkoop ik”, klinkt het. Bekende ex-missen als Véronique De Kock staan echter niet te springen om de zaak over te nemen. En is dat badpakkendefilé wel nog van deze tijd? “Ik heb nog nooit een kandidate daarover horen mopperen.”

