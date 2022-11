Snelwegbrug bliksemsnel tegen de vlakte, E40 vroeger terug open dan gepland

Aalst/Erpe-MereZaterdagavond werd om 21 uur de E40 in beide rijrichtingen afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werd daar met vier grote kranen een brug over de snelweg gesloopt. Het opruimen van de brokstukken verliep vlotter dan gepland.

Oorspronkelijk was voorzien dat tot zondagmiddag 12 uur alle verkeer richting kust in Aalst de snelweg moest verlaten om via de Ring rond Aalst, de Gentsesteenweg N9 en de Oudenaardsesteenweg N46 in Erpe-Mere opnieuw de E40 op te rijden. Identiek hetzelfde was de bedoeling voor de omgekeerde richting voor verkeer richting Brussel. Voor hen werd de snelweg in Erpe-Mere afgesloten waardoor zij eveneens via de secundaire wegen naar de oprit in Aalst werden gestuurd.

Verkeershinder

Agenten van de lokale politie regelden het verkeer aan het op- en afrittencomplex van de E40, aan het kruispunt Vijfhuizen en aan de rotonde ter hoogte van de Albertlaan in Aalst. Een stevige klus die ondanks de nachtelijke uren toch tot aanschuiven leidde. De verwachte extra hinder op zondagochtend bleef echter uit. De werken verliepen zo vlot dat de snelweg richting Brussel al rond 9.30 uur werd heropend. Om 11 uur was de E40 terug in beide rijrichtingen bruikbaar.

Dat was te danken aan grondige voorbereidende werken voor de sloop van de brug in de Merestraat over de E40. Zodra zaterdagavond de opritten in Aalst richting kust in Erpe-Mere richting Brussel en de snelweg zelf afgesloten waren, voerden verschillende vrachtwagens grote hoeveelheden zand aan. Dat werd netjes uitgespreid onder en naast de brug van de Merestraat over de E40. “Een noodzakelijke ingreep om het wegdek te beschermen en te voorkomen dat schade ontstaat”, legde de werfleider uit.

Zodra die beschermlaag was aangebracht, gingen vier zware kranen simultaan met drilboren aan de slag op de vier zwakste punten van de brug. In een mum van tijd en nog ruim voor middernacht kwam de brug daardoor integraal naar beneden. De rest van de nacht werd gebruikt om de brug verder te ontmantelen, de brokstukken te verkleinen en alles af te voeren. Iets dat dus sneller lukte dan gepland.

Tweede weekend

De snelweg in de rijrichting van Brussel wordt een tweede keer en over een veel langere afstand afgesloten tijdens het weekend van vrijdag 25 tot maandag 28 november. Dan wordt een deel van de brug over de spoorlijn L50A Gent-Brussel gesloopt. Vanaf vrijdagavond 25 november 22 uur tot maandagochtend 5 uur gaat daarvoor de snelweg richting Brussel dicht vanaf Merelbeke. Verkeer wordt via de R4 en E17 omgeleid.

De opritten in Wetteren en Erpe-Mere richting Brussel gaan volgend weekend eveneens toe. Voor het verkeer en de opritten richting Gent is er geen impact. Treinen op de rechtstreekse spoorlijn L50A worden tijdens de werken in beide rijrichtingen omgeleid via Aalst.

Volledig scherm Voor de sloop van de snelwegbrug over de E40 in Erpe-Mere werd een beschermend zandtapijt over de snelweg uitgespreid. © Koen Moreau

