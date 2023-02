Snelweg twee uur versperd door gekantelde vrachtwagen tussen Erpe-Mere en Aalst

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur nadat de chauffeur van een vrachtwagen de betonnen boord die het verkeer naar de andere kant van de snelweg moet leiden niet of te laat opmerkte. Daardoor fungeerde de schuine kant van die boordsteen als een soort schans, kantelde de vrachtwagen om en belandde hij op de linker- en middenrijstrook. Beiden waren versperd en verkeer kon maar moeilijk langs.

Volgens de eerste info raakte de chauffeur slechts licht gewond en werden geen andere wagens geraakt. Om de vrachtwagen recht te trekken, werd de snelweg richting Brussel rond 16 uur volledig afgesloten. Alle verkeer moest gedurende 20 minuten de E40 in Erpe-Mere verlaten. Daardoor en doordat verkeer massaal de file probeerde te ontwijken, werd het ook extreem druk op de N9. Omstreeks 16.20 uur was de snelweg terug vrij. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde verkeer van Gent naar Hasselt nog geruime tijd aan om te rijden via Antwerpen aangezien de vertraging op de snelweg door het ongeval omstreeks 16.30 uur nog anderhalf uur bedroeg.

In december en januari verloren op quasi dezelfde plek twee vrachtwagens een lading bierflesjes. Om nieuwe incidenten en een totaal geblokkeerde snelweg te vermijden, werden een maand geleden op de rechterrijstrook ribbelstroken aangebracht. “Dit waarschuwt chauffeurs dat er een veranderde situatie op komst is en maant aan tot vertragen zodat alle chauffeurs op de rechterrijstrook hun snelheid milderen en dat ongelukken zoals afgelopen de voorbije periode vermeden worden”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer toen. Men benadrukte op dat moment wel dat “wanneer de snelheidsbeperking wordt gerespecteerd en de lading gezekerd is, er voor vrachtwagens geen enkel probleem zou mogen zijn.”

Ongevallen volledig voorkomen blijkt echter onmogelijk. Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer stelde vorige maand terecht dat “de werfzone ruim vooraf is aangeduid, men er maximum 50 km/u mag rijden en er flitscamera’s staan om de snelheidheidsbeperking af te dwingen.” Hij plaatste de ongevallen ook in perspectief. “Per dag rijden duizenden vrachtwagens op die plek voorbij. De voorbije drie maanden gaat het om honderdduizenden.” De kans is dan ook groot dat de ongevallen op die plek wellicht veroorzaakt werden door onaangepaste snelheid of onoplettendheid.

Volledig scherm De vrachtwagen kantelde om ter hoogte van de werkenwerken op de E40 richting Brussel tussen Erpe-Mere en Aalst. © Koen Moreau

